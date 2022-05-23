نقل 3579 موظفا من التأمين الصحى ببورسعيد لـ«الرعاية الصحية»

جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 2881 موظفا من موازنة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد والوحدات التابعة لها، بالإضافة إلى دراسة نقل 698 موظفا من موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى ببورسعيد، إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





وقال رئيس الجهاز فى تصريحات اليوم الإثنين، إن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019 والذى يتضمن أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة فى نطاق محافظة بورسعيد، بحيث تؤول ملكيتها للهيئة. ووفقا لقرار رئيس الوزراء أيضا تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة بورسعيد فى نظام التأمين الصحى الشامل.

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