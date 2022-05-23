جامعة العلمين الدولية توقع مذكرات تفاهم فى مجال الصحة

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والتى يمثلها الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة، بهدف إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، طبقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)، عن طريق إعداد البرنامج المصرى (EGYCAP) لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير الاعتماد الصادرة من الهيئة، والذى يمنح المتدرب بعد اجتيازه للاختبارات التى يتم وضعها بواسطة الهيئة، شهادة دبلوم مهنى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية، والتى يمثلها الدكتور مهند النسور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف التعاون فى مجالات برامج الشهادات المهنية وبرامج التدريب فى مجال الصحة العامة (التطوير المهنى المستمر) وبرامج التدريب وتبادل الطلاب والاستثمار المشترك فى تطوير مجال الصحة العامة، وبناء نموذج مالى مبتكر للجامعات، وتقديم المساعدة الفنية، وإنشاء قسم تابع للاكاديمية داخل الجامعة لتيسير الربط الشبكى والاتصال والتنسيق بين الأنشطة والمشروعات والمبادرات الأكاديمية والجامعة.

وفى إطار الشراكة بين جامعة العلمين الدولية وشركة كورسيرا العالمية، أعلنت الشركة إطلاق برنامجها الجديد "أكاديمية التوظيف" وإتاحته لطلاب الجامعة؛ لإعدادهم لوظائف المستقبل التى يتطلبها سوق العمل، كما ستمنح الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من الإمكانيات الحديثة التى توفرها أكاديمية التوظيف بمنصة كورسيرا العالمية؛ لدعم جهود الجامعة التعليمية؛ لتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وكذلك إمكانية استكشاف المسارات الوظيفية المحتملة.

كما استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، الدكتور جيمس باتشلور نائب عميد كلية الطب للبحوث والمشاريع الدولية بجامعة ساوثهامبتون البريطانية، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين، كما قام الوفد بزيارة مبانى ومعامل الجامعة، وأبدى الوفد إعجابهم بالامكانيات والتجهيزات المتاحة بالجامعة، والتى تواكب أحدث الأنظمة التعليمية العالمية.

ونظمت كلية الهندسة، رحلة ميدانية إلى الكاتدرائية المرقسية بمحافظة الإسكندرية، لطلاب المستوى الثانى ببرنامج العمارة بكلية الهندسة، ضمن مقرر نظريات وتاريخ العمارة فى العصور الوسطى، فى إطار الزيارات الميدانية والعلمية للطلاب والتى تهدف إلى الربط ما بين المقرر النظرى والتطبيق العملى، إذ تعتبر الرحلات العلمية جزءا من المقررات الدراسية بالكلية، وكذلك للتأكيد على تكوين الآراء والتجارب العملية فى المقررات النظرية عن طريق الرحلات الميدانية التى تعتبر من أهم الوسائل التعليمية.