التعليم العالى: مصر تشارك فى الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمنظمة الإلكسو

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول مشاركة مصر فى أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمُنظمة الإلكسو، برئاسة وفد العراق





وقد حضر أعمال الدورة د. محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة الإلكسو، وأ. هانى بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رئيس لجنة البرنامج والميزانية للجنة الوطنية لليونسكو، ود. داليا أحمد سامى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومقرر لجنة البرنامج والميزانية باللجنة الوطنية، وأعضاء المؤتمر العام، بمقر منظمة الإلكسو بتونس.

وفى كلمته، أكد د. محمد لطيف أن الدول العربية تمر بكثير من التحديات الثقافية والإنسانية، ومنها: النهوض والإصلاح وتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل فى "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، وذلك من خلال إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى الآن هى الإصلاح فى منظومة التعليم والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والثقافة النافعة، موضحا أن تلك الأدوات هى القوى المحركة التى تستطيع أن تدفع وتحرك الاقتصاد إلى النمو، وتدفع الشعوب إلى إعادة البناء النفسى والمعنوى والمادى.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن الدورة الـ26 من المؤتمر العام للإلكسو ذات أهمية بالغة، حيث تضمنت أعمالها مناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية فى جميع مجالات عملها من (تربية، وعلوم، وثقافة، واتصال ومعلومات)، فضلا عن مناقشة الجوانب المالية والإدارية الهامة.

كما وافق المؤتمر العام على تعيين د. رامى إسكندر أستاذ تكنولوجيا التعليم والتربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، ونائب مدير مركز التعليم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، مديرا لإدارة التربية بمنظمة الإلكسو.

وخلال فعاليات الاجتماع، اعتمد أعضاء المؤتمر العام تقرير المدير العام للمنظمة والخاص بتنفيذ البرامج والأنشطة خارج البرامج فيما بين دورتى المؤتمر العام الـ25 والـ26، كما تم اعتماد مشروع الخطة العربية للتعليم فى حالات الطوارئ والأزمات، والتى تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم فى جميع مراحل التعليم أثناء الأزمات وما بعدها، حيث شكلت اللجنة بقرار من المجلس التنفيذى فى دورته الـ116 وتضم "جمهورية مصر العربية - سلطنة عمان - المملكة المغربية - الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية - دولة ليبيا"؛ لمراجعة الخطة وصياغتها فى شكلها النهائى.

كما وافق المؤتمر العام على تشكيل هيئة الرقابة المالية، لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية "2023-2024"، كما تم تفويض المجلس التنفيذى للإلكسو، لاعتماد الحساب الختامى للإدارة العامة والمراكز الخارجية لعام 2022، وكذلك تفويض المجلس أيضا لتعيين وظائف الفئة الثانية بدرجة مدير أول التى سيتم شغلها قبل دورة المؤتمر العام الـ27 للإلكسو.