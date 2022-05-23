منظمة تنمية المرأة تشكر الرئيس السيسى على مساندته الدائمة (صور)

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة أفنان الشعيبى المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندته الدائمة ودعمه للمنظمة وإعلانه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا فى "منظمة تنمية المرأة".





جاء ذلك خلال أول زيارة تقوم بها الدكتورة أفنان الشعيبى للمجلس القومى للمرأة بعد توليها المنصب الجديد، حيث استقبلتها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ورئيسة المؤتمر الثامن الوزارى للمرأة للدول منظمة التعاون الإسلامى.

كما وجهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، الشكر للدكتورة مايا مرسى على المساندة التى تقدمها لدعم عمل المنظمة وتذليل كل العقبات من أجل تعزيز دورها فى النهوض بملف تمكين المرأة فى دول التعاون الإسلامى إلى جانب استضافة مقرها الدائم بالقاهرة، معربة عن أمنياتها بانضمام المزيد من أعضاء منظمة التعاون الإسلامى إلى منظمة تنمية المرأة لتقوية وتعزيز دورها.



ورحبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالدكتورة أفنان الشعيبى فى المجلس، وهنأتها بمنصبها الجديد، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح فى مهام عملها.

وقالت إن المرأة تعد الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الاقتصادية والعالمية التى يمر بها العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، والآثار المترتبة عليها.



وأكدت رئيسة المجلس ضرورة العمل دعم المرأة ومساندتها لمواجهة تلك الأوضاع الحالية، قائلة: "لدينا الكثير للقيام به مع منظمة تنمية المرأة خلال الفترة المقبلة".

وتناول الاجتماع بحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة تنمية المرأة وشحذ الهمم والطاقات للنهوض بملف المرأة فى هذه الدول.