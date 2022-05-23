ارتفاع حرارة ورياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس 6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد الانخفاض المؤقت الذى شهدته الأجواء خلال يومى السبت الأحد.

وتكون حالة الطقس اليوم، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، حالة الطقس، لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة يشهد طقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات الطقس يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022:

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى 32-18

السواحل الشمالية 27-17

جنوب سيناء 34-22

شمال الصعيد 34-19

جنوب الصعيد 37-22

توقعات الطقس يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022:

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى 33-19

السواحل الشمالية 26-17

جنوب سيناء 35-24

شمال الصعيد 34-20

جنوب الصعيد 40-23

توقعات الطقس يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022:

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى 34-19

السواحل الشمالية 27-17

جنوب سيناء 36-24

شمال الصعيد 36-20

جنوب الصعيد 40-24

توقعات الطقس يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022:

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى 35-19

السواحل الشمالية 28-17

جنوب سيناء 36-24

شمال الصعيد 36-20

جنوب الصعيد 40-24

توقعات الطقس يوم السبت الموافق 28 مايو 2022:

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى 35-19

السواحل الشمالية 29-17

جنوب سيناء 33-24

شمال الصعيد 37-20

جنوب الصعيد 40-24