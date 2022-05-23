طلاب إعدادية القاهرة يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر

جدة - نرمين السيد - وبحسب مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، يصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظة نحو 195 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 781 لجنة، إضافة إلى 13 حالة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وبدأ الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء، عند الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الحادية عشرة، وبعد فترة راحة مدتها نصف ساعة، يؤدون امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 ولمدة ساعة.

وتسلم مديرى الإدارات التعليمية الـ33، أوراق الأسئلة من المطبعة السرية للمديرية، عند الساعة الخامسة صباحا، لتوزيعها على المدارس قبل بدء الامتحان بوقت كاف، مع الالتزام بجميع إجراءات المتعلقة بالسرية التامة.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام واحتواء المواقف وتيسير سير العملية الامتحانية، وتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحان، مشددا على مواجهة الغش وتطبيق القانون.

كما شدد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وارتداء كل من الطلاب والعاملين داخل اللجان الكمامات الطبية.

وطالب أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية، بما يؤثر على الطلاب ويشيع التوتر والارتباك، كما حث الطلاب على الالتزام حرصا على مستقبلهم، واحترام التعليمات المتعلقة بمنع اصطحاب الهاتف المحمول أو الغش داخل اللجان، والتركيز فى قراءة أسئلة الامتحان جيدا والإجابة عليها والبدء بالأسئلة السهلة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، يوم السبت الموافق 21 مايو الجارى، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 26 من نفس الشهر.

وخلال اليومين الماضيين من الامتحانات، تمكنت لجان مكافحة الغش، من ضبط 7 حالات غش إلكترونى بعدد من الإدارات التعليمية، بينها حالة لمعلم صور امتحان اللغة العربية ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، وشددت المديرية على إعمال القانون وتطبيق العقوبات المقررة على كل من الطلاب والمعلم.

ويكون دول امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة على النحو التالى:

الثلاثاء 24-5-2022: اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الأربعاء 25-5-2022: الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

الخميس 26-5-2022: العلوم لمدة ساعتين.

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.