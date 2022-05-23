القوى العاملة: تعيين 2518 شابا منهم 18 «قادرون باختلاف» بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ10019 عاملا غير منتظم، بإجمالى 10 ملايين و29 ألف جنيه، فضلا عن صرف 6 منح مولود جديد، ومنحة زواج، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل، ومنحة رعاية صحية للعامل، فضلا عن تسجيل 149 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.





أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، قائلاً: إن المديرية قامت بتعيين 2518 شابا، من بينهم 18 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 5301 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 588 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

ومن جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، فى تقريرها للوزير، أن المديرية أجرت قياس مستوى المهارة لـ2315 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2354 ترخيصًا لمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، ومنح 5 تصاريح تشغيل إضافى، فضلا عن إصدار 2 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة.

كما شنت المديرية حملات تفتيش فى مجال التفتيش العمالى وعلاقات العمل على 740 منشأة دوريا، وعمل 18 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 179 محضرا، كما تم التفتيش على 112 منشأة يعمل بها 24 طفلا، وتم إنذار 4 منشآت منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعمل 9 ندوات توعية فى مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 251 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 151 محضرًا، وتم عقد 6 ندوات توعية، كما تم بحث 21 شكوى، ومنح 8 تراخيص المنشآت، وإجراء 45 قياسًا ميدانيًا.

وفى مجال علاقات العمل، بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، تم تسوية 16 منها وديا، وإحالة 57 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة، وعمل 2 معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية، فضلا عن بحث 6 شكاوى جماعية.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى لـ10 متدربات، وتم الانتهاء من دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ16 متدربا ومتدربة.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى تلك المنشآت فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.