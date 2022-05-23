انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص.. تفاصيل «خناقة» موسيماني مع لاعب الأهلي في الجزائر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699427/خاص-تفاصيل-خناقة-موسيماني-مع-لاعب-الأهلي-في-الجزائر

كشف مصدر بفريق الكرة الأول للنادي الأهلي، النقاب عن أزمة جديدة ضربت غرفة ملابس المارد الأحمر خلال الأيام الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كان جمهور النادي الأهلي قد تسائل عن استبعاد لاعب خط الوسط محمد محمود من قائمتي مواجهتي البنك الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر لـ دوت الخليج، أن استبعاد محمد محمود ليس فنيًا ولكنه تأديبيًا بعد نشوب أزمة بين اللاعب ومديره الفني بيتسو موسيماني.

وأوضح المصدر، أن مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الجزائر شهدت في أعقابها "خناقة" بين موسيماني ومحمود بسبب عدم مشاركة الأخير في المباراة.

وأفاد المصدر: «بعد المباراة تناقش محمود مع موسيماني عن سبب عدم مشاركته بالرغم من أريحية نتيجة المباراة، واحتد بينهما الحديث، ليغادر اللاعب الغرفة منفعلًا».

مباراة الأهلي والوداد

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الوداد المغربي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 30 الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقلب النادي الأهلي تأخره أمام إنبي إلى فوز غالي ومثير، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

صلاح وشريكه.. الفرعون المصري يتقاسم لقب هدافي الدوري الإنجليزي مع سون بـ 23 هدفا وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

تشكيل الأهلي

جاء تشكيل الأهلي الذي دخل به اللقاء كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، محمد مجدي "أفشة".

وسط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

وفي الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي، محمود متولي، محمود وحيد، محمد فخري، محمد خليفة، زياد طارق، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، حسام حسن.