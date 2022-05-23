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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699414/أسطول-سيارات-وطائرة-خاصة-تعرف-على-ثروة-محمد-رمضان-في-عيد-ميلاده-الـ-34

يحتفل الفنان محمد رمضان، اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر مايو الجاري بعيد ميلاده الـ 34، والذي استطاع خلالهم أن يصنع ثروة مالية ضخمة.

دوت الخليج يرصد قيمة ثروة الفنان محمد رمضان.

تتجاوز ثروة الممثل ومطرب المهرجانات محمد رمضان 10 ملايين دولار أي 160 مليون جنيه مصري.

أسطول سيارات محمد رمضان

بالنظر إلى ممتلكات محمد رمضان، فنجد أن معظمها سيارات، ويمتلك محمد رمضان حوالي 17 سيارة من الطراز الفاخر.

ويمتلك رمضان سيارة لامبورجيني - طراز أفنتادور، وتبلغ قيمتها 417 ألف دولار، وسيارة رولز رويس جوست ومتوسط سعرها 300 ألف دولار، وسيارة مكلارين 720 إس التي يصل سعرها إلى 300,000 دولار.

وشارك محمد رمضان جمهورع صوراً لسيارته من نوع بورشه 718 بوكستر وسعرها 100 ألف دولار، فضلًا عن كاديلاك إسكاليد بأسعار تقريبية تبدأ من 80,000 دولار.

ويمتلك محمد رمضان 3 سيارات فيراري، وخلال موسم الرياض 2019 اشترى رمضان مرسيدس G-class وهي واحدة من بين 65 نسخة فقط على مستوى العالم وسعرها حوالي 368 ألف دولار، كما يمتلك رمضان سيارتين من نوع رانج روفر ويبلغ سعرها 300,000 دولار.

وتعد أحدث سيارة في أسطول سياراته وهي رولز رويس Cullinan إصدار Black Badge، وسعرها يبدأ من 524,200 دولار.

أرباح قناة يوتيوب

يمتلك محمد رمضان قناة يوتيوب يتابعها أكثر من 13,9 مليون مشترك، يحقق منها أرباح ضخمة.

شركة إنتاج أغاني

يمتلك محمد رمضان شركته للإنتاج الفني، والتي تتولى الجانب الفني المتعلق بالأغاني التي يصنعها ويطرحها عبر YouTube.

عقارات ضخمة

العقارات يعرف عن محمد رمضان حبه لامتلاك العقارات في المدن المختلفة التي يتنقل للإقامة فيها، ومن بينها فيلات وقصور في الساحل الشمالي ودبي والقاهرة.

ويعيش محمد رمضان في فيلا فاخرة في حي راقي بمصر وحسب بعض المصادر سعرها يتخطى الـ 25 مليون جنيه مصري.

منزل محمد رمضان والذي يحتوي على جيم خاص وحمام سباحة كبير، وملعب لكرة السلة.

ويقضي محمد رمضان إجازاته في فيلا في الساحل الشمالي في مصر ذو تراث فريد.

طائرته الخاصة

يستعرض محمد رمضان دائمًا نفسه داخل طائرته الخاصة والتي يمكث فيها فترات طويلة.