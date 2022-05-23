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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699422/الري-الاستمرار-في-رفع-درجة-الاستعداد-خلال-فترة-أقصى-الاحتياجات

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

دوت الخليج

متابعة إيراد نهر النيل

وأكد وزير الري، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيًرا إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات

وبحث «عبد العاطي» الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات؛ لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي.

جهود الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية والتي تنعكس على تقليل شكاوي المياه.