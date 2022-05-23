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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699421/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يبحث-مع-شركة-سيمنز-العالمية-دعم-القطاع-الصحي-بأحدث-تكنولوجيا-الأجهزة-الطيبة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، مع الرئيس الإقليمي لشركة «سيمنز» العالمية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط «بيرند اونزورج»، ورئيس سيمنز الشرق الأوسط «أولي مالوي»، ووفد من أعضاء الشركة.

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جاء اللقاء لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي المصري، ضمن عدد من اجتماعات الوزير على هامش انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

الدكتور خالد عبدالغفار: توفير برامج تدريبية للأطباء وفنيي الأشعة على أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج

استهل الوزير اللقاء بتقديم الشكر لشركة «سيمنز الألمانية» لدعمهما المستمر للقطاع الصحي المصري بأحدث التقنيات في الأجهزة الطبية، بما ساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون في مجال الميكنة وصيانة الأجهزة الطبية واستحداث ورفع كفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية بكافة المراكز والوحدات والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، إلى جانب بحث توفير أجهزة طبية ذات جودة عالمية ومنها (MRI، Mobile CT، lung CT) كما ناقش الوزير وضع خطة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع خطة توريد عيادات الأشعة المتنقلة لخدمة المرضى في المناطق النائية، وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمستجدات الخاصة بتوريد أجهزة الأشعة (المقطعية، الموجات فوق صوتية، الرنين المغناطيسي) للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، إلى جانب وضع خطة محددة للتعاون مع «سيمنز» على توريد أجهزة طبية حديثة للفحص الطبي بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وبرنامج «متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية» بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية العاملة بهذه المبادرات.

وتابع أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الجانب الألماني، في الدعم اللوجيستي للمعامل الطبية بالمستشفيات والوحدات المركزية، لافتا إلى رفع كفاءة بعض أجهزة «سيمنز» بمستشفيات (ناصر المركزي، الفيوم العام، 30 يونيو) مؤكدًا أنه جارٍ رفع كفاءة الأجهزة الطبية الأخرى بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، علاوة على وضع خطة محددة لرفع كفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة للكشف على المواطنين بالمستشفيات التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير لفت إلى استمرار التعاون بين الجانبين في مجال تدريب القوى البشرية العاملة بالقطاع الصحي المصري، حيث بحث التعاون في توفير برامج تدريبية للأطباء وفنيي الأشعة ، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية على أحدث أجهزة الماموجرام والسونار.