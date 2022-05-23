نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم المدارس الحكومية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم المدارس الحكومية 2022، تندرج ضمن المواضيع التي يبحث عنها الأولياء في مصر، حيث يتم ذلك عبر موقع تقديم المدارس الحكومية. هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل هذا الموضوع، وسيتمكن الأولياء من تسجيل أبنائهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في الموعد المحدد. وحسب ما ورد إلينا، فمن المقرر أن يكون موعد تقديم المدارس الحكومية 2022 في الأول من شهر يونيو 2022، ويستمر ذلك حتى 31 من الشهر نفسه، هذا وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب الذين يتم تسجيلهم لأول مرة من أجل السنة الدراسية الجديدة، والتي يجب أن يأخذها الأولياء بالاعتبار قبل كل شيء، وسنعرض لكم في مقالنا هذا تفاصيل موضوع التسجيل في المدارس الحكومية، تابعوا معنا.

تقديم المدارس الحكومية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن تقديم في المدارس الحكومية 2022، وهذا خاص بالطلاب المتقدمين للمدارس في مختلف المحافظات المصرية لأول مرة، وسيكون موعد تقديم المدارس الحكومية 2022 بداية من تاريخ 01 يونيو 2022، وسيدوم ذلك إلى أيام حتى تاريخ 31 يونيو 2022، ويجب أن يقدم ولي الأمر طلب الالتحاق للصف الأول الابتدائي، ويسجل الرغبات حسب المدارس التي تناسبه، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

أولا: الدخول إلى مركز معلومات وزارة التربية على الإنترنت.

ثانيا: يقوم ولي الأمر بكتابة الرقم القومي الخاص بالطفل وتاريخ الميلاد، ثم يحدد المحافظة التابع لها التي سيلتحق بمدرستها.

ثالثا: بعدها يحدد جنس الطفل، ويقوم بالتسجيل.

للإشارة فقد تم تسجيل الصف الأول الابتدائي لسنة 2021 من خلال بوابة خدمات ولي الأمر. وهي تتضمن تسجيل مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

موقع تقديم المدارس الحكومية

بالإضافة إلى ما سبق، من الضروري أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول في الموعد المحدد من الوزارة من أجل التقديم. وفي حال واجه ولي أمر الطالب أي مشكلة أو لم يتمكن من التسجيل بشكل صحيح، عليه أن يقوم بالاتصال على الرقم 19368. إلى جانب ذلك يمكنه أن يتصل على رقم الواتساب التالي 01148970610. كما لا يجب أن ينسى تعيين كلمة المرور عند إنشاء الحساب الشخصي.

شروط تقديم المدارس الحكوميه

حددت الوزارة الشروط التي تمكن الأولياء من تسجيل أبنائهم للصف الأول، وهي أن يكون سنّ الطفل أكثر من ست سنوات. ولا يكون أقل من 9، ومن الضروري أيضا أن يعبئ كل الرغبات بشكل صحيح بالنسبة للإدارات التعليمية القريبة منه. أيضا يتوجب عليه تحري الدقة في تدوين المعلومات الخاصة به وبالطالب. علما بأن نتيجة التقديم ستعرض على الموقع نفسه حسب ما تحدده الوزارة، بعد ذلك يتم التسجيل بشكل ورقي.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع تقديم المدارس الحكومية لسنة 2022. وهذا الموضوع يهم بصفة خاصة أولياء الطلاب الذين يريدون تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد. وقد ذكرنا لكم خطوات وموعد تقديم المدارس الحكومية من خلال لينك وزارة التربية والتعليم وأهم الشروط التي نصت عليها الوزارة.