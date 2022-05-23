مايا مرسي تستقبل الدكتورة المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:25 صباحاً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المؤتمر الثامن الوزارى للمرأة للدول منظمة التعاون الاسلامي الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في اول زيارة تقوم بها للمجلس بعد توليها المنصب الجديد .

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة أفنان الشعيبي في المجلس ، وهنأتها بمنصبها الجديد متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها ومؤكدة علي المسئولية الكبيرة التي تقع علي عاتقها في ظل الاوضاع الاقتصادية والازمات العالمية التي يمر بها العالم بشكل عام والدول الاسلامية بشكل خاص ، حيث أن المرأة تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات هذه الأزمات والآثار المترتبة عليها ، لذا لابد من العمل علي دعم المرأة ومساندتها لمواجهة الأوضاع الحالية مؤكده أن لدينا الكثير للقيام خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها توجهت الدكتورة أفنان الشعيبي ببالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندته الدائمة ودعمه للمنظمة وإعلانه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نمواً فى "منظمة تنمية المرأة" .

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي علي المساندة التي تقدمها لدعم عمل منظمة تنمية المرأة وتذليل كافة العقبات من اجل تعزيز دورها في النهوض بملف تمكين المرأة في دول التعاون الاسلامي إلى جانب استضافة مقرها الدائم بالقاهرة ،معربة عن امنياتها بانضمام مزيد من اعضاء منظمة التعاون الاسلامي الى منظمة تنمية المرأة لتقوية وتعزيز دور المنظمة .

وقد تناول الاجتماع بحث خطة العمل خلال الفترة القادمة ، والتأكيد علي ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في منظمة تنمية المرأة وشحذ الهمم والطاقات للنهوض بملف المرأة في هذه الدول.