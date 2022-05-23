لجنة ايراد النهر: تلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:25 صباحاً - - الإستمرار في رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات

- تقليل شكاوي المياه أبرز مكاسب الإداره المثلى للمنظومة المائية

- متابعه لحظيه لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

- اللجنة في حالة انعقاد دائم ، وإدارة ديناميكية للمنظومة المائية

في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات .. عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، مشيراً إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات ، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى.

وأضاف سيادته أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية والتى تنعكس على تقليل شكاوي المياه.