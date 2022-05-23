الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانا فى عدد من التخصصات الطبية الهامة، منها: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وبحسب وزارة الصحة، تنطلق القوافل فى محافظات القاهرة، والبحيرة، والإسماعيلية، ومطروح، والدقهلية، والمنيا، وأسيوط.