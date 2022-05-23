توريد 188 ألفا و149 طنا من القمح لشون وصوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 188 ألفا و149 طنا من الأقماح من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة، منوها بأنه تم فتح موقعين جديدين للاستلام خلال الأسبوع الجارى.





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