«صوتك مسموع».. استجابة عاجلة لشكوى أهالى شارع فريد الأطرش بالمرج (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين و حل مشكلاتهم ومطالبهم، شكوى من سكان شارع على ياسين من شارع فريد الأطرش، بحى المرج، فى محافظة القاهرة، تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة حواجز حديدية بالشارع؛ لركن السيارات بالمخالفة للقانون.





وعلى الفور قامت مبادرة "صوتك مسموع" بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى المرج، وتحركت حملة من الحى لإزالة جميع الحواجز الحديدية، وإنهاء أسباب الشكوى، واتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين. يأتى ذلك فى اطار توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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