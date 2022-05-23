الخشت: تغيرات المناخ تتصدر أولوياتنا كونها تؤثر على مستقبل الحياة البشرية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة والدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، المؤتمر المشترك بين الجامعتين حول "مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022" والذى يعقد بجامعة النهضة ببنى سويف.





وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالدكتور محمد عثمان الخشت على زيارته للمحافظة، واستعرض ما قدمته المحافظة خلال العامين الماضيين فى خدمة المواطن وبالأخص مشكلة هطول الأمطار والاستفادة منها فى المشروعات القومية الحالية فى مشروع الدلتا الجديدة، كما تناول ملف التغيرات المناخية وما قدمته المحافظة من حلول متطورة وغير تقليدية فى إطار استعدا.تها للمشاركة الفعالة فى مؤتمر قمة المناخ الذى تستضيفه مصر فى شرم الشيخ نهاية العام. كما أشاد بالجهود الكبيرة التى يبذلها الدكتور الخشت فى تطوير جامعة القاهرة على المستوى العلمى والمجتمعى، قائلا: إن الدكتور الخشت خير من يؤتمن على جامعة القاهرة منارة العلم فى مصر والوطن العربى.

وفى كلمته خلال المؤتمر، قال الدكتور محمد الخشت إن التغيرات المناخية ليست ترفا وليست موضوعا ثانويا بل هى أمر ضرورى والاهتمام بها يجب أن يكون فى المقام الأول وفى صدارة الأولويات لأنه يؤثر تأثيرا مستقبليا على كوكبنا ويرتبط بوجود البشرية.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، دور جامعة القاهرة ومساهمتها فى قضية المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولى استحدثت برامج جديدة فى مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى تمويل مشروع بحثى للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفورى بالوقود الحيوى للتحكم فى حالات الطوارئ المناخية.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة، أقامت ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب فى مختلف الكليات حول قضايا تغيرات المناخ، وأطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وتنظيم ندوة كبرى حاضر فيه الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ المصرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه يتم حاليا الإعداد لتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجانب العمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصرى حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

يذكر أن مؤتمر "مصر المستقبل.. الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022" يأتى فى إطار اهتمام الجامعتين بقضية المناخ، والمساهمة فى تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التى تركز على تعزيز البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتضمن المؤتمر 4 محاور هى: التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعى بالتغييرات المناخية.

وضم المؤتمر محاضرين من جهات متعددة، منها وزارات الخارجية والبيئة والصحة والتعليم العالى، ويشارك فيه نحو 100 طالب وطالبة من جامعتى القاهرة والنهضة، كما يتضمن المؤتمر لقاءات تعارف، وجلسات، ومحاضرات، ومسابقات وزيارات ميدانية، كما تم إطلاق مسابقة بحثية للطلاب فى بعض الموضوعات الخاصة بقضية المناخ.