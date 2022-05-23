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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699415/الصحة-تطلق-قوافلها-الطبية-اليوم-بـ7محافظات

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 7 قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى القرى والمراكز النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

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القوافل الطبية في مصر

وأعلنت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القوافل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة»، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الإثنين 23 مايو والثلاثاء 24 مايو 2022، بـ7 محافظات هم: «القاهرة - البحيرة - الإسماعيلية - مطروح - الدقهلية - المنيا - أسيوط».

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

وتضم قوافل الصحة الطبية، كافة التخصصات من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، كما تضم صيدلية خاصة بها تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتنطلق القوافل الطبية في:

- هوارة مركز مطاي بمحافظة المنيا.

- القيطون مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- مركز طبي السلام ثاني حي السلام أول بمحافظة القاهرة.

- عرب مطير مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

- خربتا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

- أبو شروف - قارة أم الصغير مركز سيوة بمحافظة مطروح.

- مركز شباب البعالوة الكبرى مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

عيادات المرأة الآمنة

كما توفر وزارة الصحة والسكان، عيادات المرأة الآمنة، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي توفر مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، كذلك الاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.