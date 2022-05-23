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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699412/رئيس-الوفد-يستمع-السبت-المقبل-لمقترحات-أعضاء-مجلسي-النواب-والشيوخ-بالحزب-حول-الحوار-الوطني

يلتقي رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، السبت المقبل، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم حول الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

الحوار الوطني

وأكد يمامة، أن حزب الوفد يحرص على الاستماع إلى مقترحات ورؤى الجميع، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الأفكار للمشاركة في الحوار الوطني عبر ورقة عمل حزب الوفد وتحقق الاستفادة للوطن والمواطن.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن مقترحات نواب الوفد سيتم إرفاقها إلى ورقة عمل لجنة الحوار الوطني الخاصة بالحزب خلال جلسات اللجنة المقبلة.

وكان قد التقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عدد من شيوخ وقيادات الحزب على هامش الاستعداد لعقد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني لإعداد ورقة عمل حزب الوفد للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و حضر اللقاء الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور منير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب الأسبق وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد وعبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وياسين تاج الدين وكاظم فاضل واللواء سفير نور وأحمد رائف تمراز أعضاء الهيئة العليا، واللواء جمال مختار مدير معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والقيادي الوفدي وعضو لجنة الحوار الوطني للوفد والدكتورة ماجدة النويشي وشريف عارف عضوا اللجنة ومحمد سرحان نائب رئيس الوفد الأسبق والمهندس عبد الله الطويل عضو المكتب التنفيذي الأسبق وصلاح سليمان القيادي الوفدي الأسبق وعضو مجلس نقابة المحامين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن اللقاء ضم كوكبة من الساسة وقيادات الوفد الذي يشار إليهم بالبنان والوطنية، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن الحديث حول مستقبل بيت الأمة الذي يستند على تاريخ طويل وعريق بالإشارة إلى ما يتمتع به الوفد من تراث هو فخر للمصريين جميعا.