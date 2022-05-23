مصر تشارك فى اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (صور)

جدة - نرمين السيد - استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة ) الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعات اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.





وترأس الاجتماع محمد النابلسى وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفيرة الدكتوره هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الوزير فيصل غسال- مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، على عمر - عضو الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأعضاء اللجنة الشبابية من دول مصر ، ليبيا، لبنان، الكويت، المملكة العربية السعودية، الجزائر، تونس، مملكة البحرين، الامارات العربية المتحدة.



وشارك فى الاجتماع من مصر، الدكتور محمود حسن - عضو اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.

بدأ الاجتماع بترحيب وزير الشباب الاردنى بالحضور وتمنياته بنجاح الاجتماع واجتماعات المكتب التنفيذى والمجلس الوزارى فى دورته ال45، موجها الشكر للحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذى ولجانه الفنية.



كما وجهت السفيرة الدكتوره هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهد فى تذليل كل العقبات لتنفيذ أنشطة الشباب العربى.



وناقش الاجتماع جدول الاعمال للجنة الفنية الشبابية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من مقترحات وبرامج وانشطة تستهدف الارتقاء وتنمية الشباب العربى فى مختلف المجالات.