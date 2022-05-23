طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الرياضيات.. اليوم (ورقيا وإلكترونيا)

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مؤكدة أنه سيتم معاقبة أى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات "فيسبوك".
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين فى الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونيا أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
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