ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 صباحاً - محمد السيد - نجح محمد صلاح في تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن أحرز 23 هدفًا خلال نسخة الدوري هذا الموسم، والتي انتهت منافساتها اليوم، بفوز مانشيستر سيتي باللقب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سون هيونج مين توتنهام 23 هدف.

محمد صلاح لاعب ليفربول 23 هدف.

كريستيانو رونالدولاعب مانشستر يونايتد 18 هدف.

هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف.

كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي 15 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وقامت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، بالنشر على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

وحسم فريق مانشيستر سيتي اللقب لصالحه، وذلك عقب تغلبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي حصد 92 نقطة.

وتقدم أستون فيلا على ما نشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، عن طريق ماتي كاش وفيلبي كوتونيو، إلا أن “السيتيزنس” عاد مجددًا رافضا ضياع لقب الدوري، عن طريق جوندوحان وردريجو.

وتقدم وليفرهامبتون في الدقيقة 3 عن طريق بيدرو نيتو، فيما أحرز ساديو مانى لاعب فريق ليفربول، الهدف الأول فى شباك نظيره وولفرهامبتون، فى الدقيقة 24، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للحمر في الدقيقة 83 وربرتسون في الدقيقة 89.

السيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي

وبهذا، يحصد فريق مانشيستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما حصل على وصافة الدوري في 6 مناسبات سابقة. فيما حصد فريق ليفربول، الذي خسر اللقب ، بطولة الدوري الإنلجيزي في 19 مناسبة.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، أمس، الأحد، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.