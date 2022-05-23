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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 صباحاً - محمد السيد - /699407/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-أسوان-والقنوات-الناقلة

يخوض نادي الزمالك مباراته اليوم الإثنين ضد نظيره أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقر أن تذاع مباراة الزمالك ضد أسوان عبر قنوات on time sport

نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على فريق نادي الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة.

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

فيما جاء هدف الزمالك الأول فى شباك إيسترن كومباني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود مدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.