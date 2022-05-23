جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، فى تغريدة له على تويتر، أن ذلك سيكون فى لقاءات مفتوحة تنظمها وزارة الأوقاف فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية عملا على بناء وعى دينى ووطنى مستنير فى مختلف المجالات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حوار العلماء والشباب.. وزير الأوقاف يعلن عقد «اللقاء المفتوح» بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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