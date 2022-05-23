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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:47 صباحاً - محمد السيد - /699406/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد أسوان ضمن منافسات كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج مواعد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يخوض هامبورج ضد هيرتا برلين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات كأس مصر

يخوض الزمالك ضد أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات on time sport

مواعيد مباريات الدورى السعودى

يخوض الفيحاء ضد ضمك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:20 مساء عبر قنوات الرياضية السعودية

يخوض الاتحاد ضد الهلال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنواتالرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فاركو ضد الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport