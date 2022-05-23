انت الان تتابع تفاصيل خبر منها «تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا».. 4 طلبات إحاطة علي طاولة زراعة البرلمان اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:47 صباحاً - محمد السيد - /699339/منها-تعدد-جهات-الولاية-على-حرم-قناطر-أدفينا-4-طلبات-إحاطة-علي-طاولة-زراعة-البرلمان-اليوم

تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة عدة طلبات إحاطة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيتهم لوزارة الموارد المائية والري مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم.

دوت الخليج

«تغطية 1300م من ترعة أم الحديد بالدقهلية» علي طاولة زراعة النواب..غدا

طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تغطية 1300م من ترعة أم الحديد المتفرعة من ترعة المنصورية لمرورها داخل كتل سكنية كثيفة بقرية عزب العرب بمركز أجا محافظة الدقهلية مما يعرضها للتلوث.

استكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب أنيس، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الري بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن المطالبة سداد تكاليف أعمال تطوير الري بالمرحلة الثانية على ثلاث سنوات بدلاً من عشرين عاماً مثل المرحلة الأولى.

تعديلات غسل الأموال

هذا، و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، في المجموع علي مواد مشروع قانون تعديلات غسل الأموال .

ويهدف مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، الذي وافق عليه البرلمان في المجموع خلال جلسته العامة اليوم، إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، حدد عقوبات رادعة لمخالفي تنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.