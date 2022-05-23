الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 31

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 31 20 الإسكندرية 26 18 وادى النطرون 28 18 طنطا 30 19 شبين الكوم 31 20 دمنهور 28 19 بلطيم 26 18 مطروح 23 17 السلوم 28 17 سيوة 32 18 بورسعيد 26 18 دمياط 26 17 الزقازيق 31 20 المنصورة 30 19 الإسماعيلية 32 18 السويس 31 19 العريش 28 17 رفح 27 17 رأس سدر 32 18 نخل 30 15 نويبع 32 21 طابا 31 20 كاترين 25 14 الطور 31 23 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 32 23 مرسى علم 32 24 الفيوم 31 18 بنى سويف 31 18 المنيا 32 19 أسيوط 32 19 سوهاج 33 20 قنا 34 22 الأقصر 35 22 أسوان 36 23 إدفو 36 22 أبوسمبل 35 23 الوادى الجديد 35 23 شلاتين 33 24 أبو رماد 32 25 حلايب 31 26 رأس حدربة 31 26

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