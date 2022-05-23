«تضامن النواب» تستكمل مناقشة إصدار قانون حقوق المسنين..اليوم

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:50 صباحاً - محمد السيد - /699364/تضامن-النواب-تستكمل-مناقشة-إصدار-قانون-حقوق-المسنيناليوم

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

دوت الخليج

«تضامن النواب» تناقش قانون حقوق المسنين..اليوم

كما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبًا آخرين بإصدار قانون حقوق المسنين.

بعد موافقة البرلمان عل مشروع قانون غسيل الأموال

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، في المجموع علي تعديلات مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى لجنة قادمة.

إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ونصت المادة “3” من مشروع القانون، علي إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة، جاءت كالتالي: تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

-النائب العام أو من يمثله.

-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

-ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

-خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

-المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.