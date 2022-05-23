تسجيل خطوط المحمول لتحديث البطاقات.. التموين ترد على شائعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حقيقة ما تردد عن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة محمول بعينها، لتحديث البطاقات.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة cbc الفضائية. وأكد مستشار وزير التموين أن الهدف من تحديث بطاقات التموين هو حماية المواطن من أى تلاعب، بالإضافة إلى تسهيل عملية التواصل معه، مشددا على أن وزارة التموين تحترم من يسجل بأى شركة اتصالات، وتقبل طلبه. ولفت إلى أن الشرط الأساسى فى تسجيل رقم الهاتف أن يكون باسم رب الأسرة، متابعا: "المواطن له الحرية الكاملة أن يحدث بطاقته التموينية بأى خط من الشركات الأربعة".

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