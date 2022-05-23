الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تؤثر بشدة على القاهرة وبعض المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود ليلا، طقس لطيف على معظم الأنحاء، مشيرة إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح سطحية شمالية إلى غربية.