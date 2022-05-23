قطع المياه عن 4 مناطق بالإسكندرية اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان، أنه سيجرى قطع المياه عن أربعة مناطق فى العامرية هى "السفن، الكابلات، شارع التفتيش، مساكن ضباط السفن".
ولفت البيان إلى إجراء الهيئة العامة لإنشاء الطرق مشروع إنشاء كوبرى الدوران الجديد بالعامرية، ما سيؤدى إلى ترحيل خط 300 مم المتعارض مع الكوبري، ما يستلزم قطاع المياه.
وأكدت الشركة عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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