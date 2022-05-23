«منها إنشاء شهر عقاري» و« محطة معالجة نفايات»..32 اقتراح برغبة علي طاولة شكاوي النواب .. اليوم

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 05:43 صباحاً - محمد السيد - /699336/منها-إنشاء-شهر-عقاري-و-محطة-معالجة-نفايات32-اقتراح-برغبة-علي-طاولة-شكاوي-النواب--اليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا اليوم ، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

دوت الخليج

«منها إنشاء شهرعقاري»و« محطة معالجة نفايات» علي طاولة شكاوي النواب اليوم

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إدراج محافظة أسيوط ضمن منظومة مكافحة السحابة السوداء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منال هلال، بشأن إنشاء محطة معالجة نفايات بمدينة الواحات البحرية – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إدراج مكاتب للشهر العقاري بجميع المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بالكامل – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد محكمة البداري الجزئية – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقاري والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن توفير اعتماد مالي لشراء قطعة أرض لبناء مبنى لمصلحة الشهر العقاري بمدينة مغاغة – محافظة المنيا.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن تطوير منظومة العمل بمصلحة الشهر العقاري بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلطان، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري يخدم مناطق حدائق الأهرام والرماية ومنطقة شباب الرماية بمحافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن هدم وإعادة بناء وتطوير مبنى محكمة فارسكور الابتدائية – محافظة دمياط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء محكمة بمدينة النوبارية - مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء مجمع محاكم بالقنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر علي جوهر، بشأن إنشاء شهر عقاري بمكتب بريد بساط مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن إنشاء شهر عقاري بقرية شنوان – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان عمار، بشأن إنشاء مكتب للسجل التجاري بمدينة منيا القمح – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد طريق الشيخ زويد الجورة بطول (12 كم) – محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تسمية أحد شوارع المرج الرئيسية باسم البطلة الأوليمبية المصرية فريال أشرف عبدالعزيز أحد أبناء مركز شباب الأندلس بالمرج – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عماد عبدالتواب الدرجلى، بشأن إنشاء سوق حضاري خاص بمدينة البدرشين بجوار محطة سكة حديد البدرشين – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن زيادة عدد خطوط أتوبيسات هيئة النقل العام داخل بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحويل التبعية الإدارية لقرية الصالحية التابعة حاليًا إلى مركز طوخ محافظة القليوبية إلى مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب غباشي بدير، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية تل بنت قيصر بمركز طنطا – محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن إعادة تخطيط المرحلة الرابعة من أرض الجونة ببرج البرلس – محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء كوبري مشاة معدني فوق شريط السكة الحديد بمركز القوصية – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشناوي، بشأن تطوير حديقة ناصر بأبو تيج – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن تركيب أعمدة إنارة لإنارة طريق أسيوط الهضبة مدينة ناصر مرورًا حتى الطريق الغربي بمطار أسيوط – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن ازدواج طريق ميت فارس بنى عبيد، عند كوبري حدوس بمسافة (12 كم) الواصل بين محافظتي الدقهلية والشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن إنشاء مجمع خدمات موقف سرفيس وسوق تجارى بمركز ناصر – محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم العشري، بشأن نقل وتطوير الجبانات في قرى مصر ونقلها خارج الكتلة السكنية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مها عبدالناصر، بشأن إطلاق أسماء المبدعين من شعراء وأدباء وفنانين على بعض الشوارع والميادين في المحافظات المختلفة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمتواجدة بمركز ومدينة أبو حمص – محافظة البحيرة، خارج المنطقة السكنية بمنطقة السوق القديم.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إقرار ملكية الأرض المطلة على ترعة الخندق مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، لصالح الوحدة المحلية لإقامة مشروعات عامة ومجمع مدارس.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء مزلقان على طريق (8) زفتى – بنها مقابل لمدخل كفر عنان، إنشاء مزلقان بدلاً من كوبرى الدغايدة – مركز زفتى – محافظة الغربية.