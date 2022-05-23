اقتراحات النواب تناتقش طلب نائبة التنسيقية لإنشاء محطة معالجة نفايات بمدينة الواحات البحرية..اليوم

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 04:46 صباحاً - محمد السيد - /699359/اقتراحات-النواب-تناتقش-طلب-نائبة-التنسيقية-لإنشاء-محطة-معالجة-نفايات-بمدينة-الواحات-البحريةاليوم

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها، اليوم،برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منال هلال، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء محطة معالجة نفايات بمدينة الواحات البحرية – محافظة الجيزة.

دوت الخليج إنشاء محطة معالجة نفايات بمدينة الواحات البحرية كما تناقش اللجنة ، خلال اجتماعها ايضا، الطلبات المقدمة من: النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إدراج محافظة أسيوط ضمن منظومة مكافحة السحابة السوداء. النائب علاء سليمان، بشأن إدراج مكاتب للشهر العقاري بجميع المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بالكامل – محافظة أسيوط. النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد محكمة البداري الجزئية – محافظة أسيوط. النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقاري والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن توفير اعتماد مالي لشراء قطعة أرض لبناء مبنى لمصلحة الشهر العقاري بمدينة مغاغة – محافظة المنيا. النائب عيد حماد، بشأن تطوير منظومة العمل بمصلحة الشهر العقاري بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة. النائب محمد سلطان، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري يخدم مناطق حدائق الأهرام والرماية ومنطقة شباب الرماية بمحافظة الجيزة. النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية – محافظة الشرقية.

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