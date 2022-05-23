انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمود تركي لـ دوت الخليج: الأزمةالعالمية الراهنة أثبتت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /699246/النائب-محمود-تركي-لـ-تحيا-مصر-الأزمةالعالمية-الراهنة-أثبتت-أهمية-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي

أشاد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع مستقبل مصر الزراعي فى الدلتا،مؤكدا أن الدولة المصرية تتجه منذ فترة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ووالأساسية، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، أثبتت أهمية أن نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين غذاء أكثر من 100 مليون مواطن.

دوت الخليج

وأوضح “تركي”، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ومن قبله مشروع توشكى والصوب الزراعية،إضافة إلى توجيهات الرئيس بتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي كل هذه خطوات من شأنها إحداث نقلة نوعية في تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه طالب وزير الزراعة خلال الجلسة العامة الاسبوع الماضي، بإنشاء قاعدة بيانات وخريطة للأراضي الصالحة للزراعة ودعم المستثمرين، وصغار المزارعين وبالأخص قطاع الشباب الخريجين؛ لتوفير فرص عمل ودخل كافٍ، والمشاركة في خطة تنمية زراعية شاملة تواكب توجه الجمهورية الجديدة التي يشارك فيها الجميع، وتتكامل مع خطة مصر ٢٠٣٠.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدعم الحقيقي للمستثمر من خلال تسهيلات ودعم فني، بناءً على الدراسات الحديثة المتخصصة من مراكز البحوث التي تُعظِّم الإنتاجية وتحافظ على استخدام كميات المياه.