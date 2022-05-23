كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة يكون معتدلا على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ويكون الطقس ليل، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، لطيفا على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وعتدلا على محافظات جنوب الصعيد.
ولفتت الأرصاد إلى وجود ظاهرة مؤثرة تسيطر على طقس الأيام المقبلة تتمثل فى وجود نشاط كبير للرياح على القاهرة وجنوب سيناء وعد محافظات.
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