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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /699405/بعد-أزمة-غادة-إبراهيم-ابنة-عمر-الحريري-سمير-صبري-أرقى-من-المهاترات-ياريت-نحترم-تاريخه

أعربت ابنة الفنان الكبير الراحل عمر الحريري، ميريت الحريري انزعاجها واستيائها من تصرفات بعض الأشخاص في جنازة الفنان سمير صبري والجدل الذي أثير بعدها.

دوت الخليج يرصد تعليق ابنة عمر الحريري على جنازة سمير صبري

ابنة عمر الحريري جنازة سمير صبري

أوضحت ميريت الحريري ابنة الفنان الكبير عمر الحريري إن ما يحدث من تصريحات وتصرفات من قبل بعض الأشخاص عقب جنازة الراحل سمير صبري يغضب جميع محبيه، قائلة: "أعتقد أن فقدان القدير سمير صبري أهم وأرقي من المهاترات التي تدور حول جنازته”.

وتابعت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “أو حتي تصريحات في المواقع عن اشياء لا تهمنا من قريب او بعيد”.

واستكملت ميريت الحريري قائلة: “سمير صبري رضيتم أو لم ترضوا هو عملاق وله وزنه فنيا وإنسانيا وله تاريخ مشرف، لا يختلف عنه إثنين متعنا وعلمنا ثقافات مختلفة”.

جنازة سمير صبري

وأضافت: “من مشواره العظيم الملئ بأحداث أعتقد من الصعب في وقتنا الحالي أن نصل إليها أو نراها بالاحترافية والحب في منهج سمير صبري".

واختتمت ابنة عمر الحريري: "ياريت نحترم تاريخه وما قدمه، ونبعد عن المهاترات و النظر الي توافه الامور، رحمة الله عليه، يرحل الفنان بجسده، و تبقي أعماله و سيرته العطره باقية".

يذكر أن جنازة الفنان سمير صبري كانت قد شهدت جدل كبير وأزمات عديدة بعد تصريحات الفنانة غادة إبراهيم المثيرة للجدل والتي هاجمت فيها الفنانة بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين واتهمتهما بمنعها من ركوب أتوبيس الفنانين المتجه إلى الإسكندرية لتشييع جثمان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية.

وقررت نقابة المهن التمثيلية بعد هذه الأزمة وتصريحات الفنان، إصدار قرار بوقف غادة إبراهيم عن العمل، وبعد ساعات أثارت الإعلامية منى عراقي الجدل بسبب نشرها مقطع فيديو جمعها مع الفنان الراحل سمير صبري قبل وفاته.

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وظهر الفنان الراحل سمير صبري يرفض التحدث ويطلب منها عدم تصويره مما عرضها لانتقادات وهجوم من الجمهور ومحبي الفنان الكبير الراحل.