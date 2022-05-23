مسار اجباري:«حمزة نمرة مكنش عايز يغني و ويجز ولد موهوب»

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /699404/مسار-اجباريحمزة-نمرة-مكنش-عايز-يغني-و-ويجز-ولد-موهوب

فجرت فرقة مسار إجباري عدد من التصريحات خلال حلولها ضيفة على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية Mbc مصر.

دوت الخليج يرصد تصريحات مسار اجباري مع عمرو أديب.

مسار اجباري في برنامج الحكاية

قالت مسار إجباري:«كايروكي لو في فرق بينها وبينا فهو أنهم طوال عننا، حمزة نمرة مكنش عايز يدخل مجال الغناء و ويجز ولد موهوب».

من جانبه، تستعد فرقة مسار إجبارى لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية فى موسم الصيف، عبر حفلين متتاليين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع يونيو المقبل، كما تحتفل مع جمهورها العربى فى أوروبا بألبومها الجديد "نص الحاجات" عبر أولى حفلاتها الجماهيرية فى برلين مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.

أطلقت فرقة مسار إجبارى أجدد أعمالها الغنائية "نص الحاجات"، بشكل فيديو كليب مصور تمهيدا لصدور ألبومها الجديد. وتعد الأغنية أولى أغنيات ألبوم مسار إجبارى الرابع، والذى يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى، بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجارى، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيرى وألحان هانى الدقاق وتوزيع الفرقة.

وتعيد "نص الحاجات" التعاون بين الشاعر محمد البحيرى ومسار إجبارى بعد أغنية "حد تايه" التى ظهرت منذ عامين خلال جائحة كورونا، كما يأتى ألبوم مسار المنتظر بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة "الألبوم

كلمات اغنية نص الحاجات غناء مسار اجباري

“مكتوب عليك نص الحاجات مكتوب عليك نص العما مكتوب عليك نص السكات نص العياط و الهمهمه مكتوب عليك ، نص انبساط ، متبقي من نص إترمى مكتوب عليك نص السما مالكش حق في كلها نص امتحان مالملزمه نص الحلول حتحلها

مكتوب عليك حبة حاجات ، حبة حاجات من ضمنها تبص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش ، كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عنك مره حاش ، نص اللي كان مغفلك ياما تهت ياما ،

و اتمنيت علامه و مشيت عكس عكاس و اتعشمت في ناس عايش بين وشوش ، عايز ناس ماجوش انصاص بحوّشها و بحوش لحالي ، بحالي انا اللي اتكفيت ، و انا اللي اكتفيت و رحت ياما و ياما جيت ، لفيت و بقيت انا الحاوي ، انا الغاوي ،

ده انا مخاوي انا الغاوي في عز النوّه أعوم و ياما وقعت ياما ، بس برجع تاني اقوم بص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات فتعيد حساب كل اللي الحاجات تلقى اللي فاتك كملك.