الاستفسار عن المخالفات المرورية مصر وسداد المخلفات بطريقتين عبر ppo.gov.eg

تتصدر الاستفسار عن المخالفات المرورية مصر محركات البحث الإلكترونية نظرًا لما قامت به وزارة الداخلية، من مجهودات كبيرة حيث أتاحت الكثير من الخدمات المرورية وأهمها الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية بخطوات سهلة وبسيطة، بدون الذهاب إلى المكاتب المرورية للحد من التجمعات والتكدس في الهيئات الحكومية تسهيلا على المواطنين من الزحام وضياع الوقت.

الاستفسار عن المخالفات المرورية مصر

تسهيلًا على المواطن المصري أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن كافة المخالفات المرورية إلكترونيًا، في ظل حرص الحكومة على تطوير الخدمات الرقمية قدمت وزارة الداخلية العديد من الخدمات المرورية الإلكترونية ومنها الاستعلام عن المخالفات وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور.

بعد ذلك اختيار الخدمات المرورية.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلامات.

بعد ذلك الضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص السيارات.

ثم يتم إدخال الرقم الخاص بالسيارة الموجود على اللوحة المعدنية بشكل صحيح على أن يتم اختيار التسجيل إما بالأرقام أو الأرقام والحروف ثم الضغط على عرض المخالفات المرورية.

بعد ذلك تظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة برخصة المركبة مع إجمالي المخالفات والغرامات المستحقة من صاحب المركبة.

سداد المخالفات المرورية

لسداد قيمة هذه المخالفات يتم الضغط على أيقونة طلب استخراج شهادة الغرامات.

بعد ذلك تظهر مجموعة من الشروط التي ينبغي الموافقة عليها لإتمام هذه العملية بنجاح.

ثم يتم ملء بعض البيانات لدفع قيمة المخالفات والغرامات المالية على المركبة وتتمثل هذه البيانات في الاسم الرباعي وتسجيل العنوان بالتفصيل وتحديد إدارة المرور التابع لها وتسجيل رقم السيارة.

في حالة الرغبة في معرفة أماكن المخالفات يتم تسجيل رقم الهوية الخاص بصاحب السيارة.

بعد ذلك يمكن سداد قيمة هذه المخالفات المرورية بمنتهى السهولة. من خلال الموقع الإلكتروني وذلك عن طريق اختيار طريق السداد. سواء باستخدام بطاقة الائتمان أو الدفع نقديًا أو عن طريق فوري.

في نهاية مقال الاستفسار عن المخالفات المرورية مصر حيث تم توضيح طريقة الاستعلام عن كافة المخالفات المرورية إلكترونيًا. دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارة المرورية التابع لها مما يوفر الوقت والجهد وهي إحدى الخدمات الممتازة المقدمة من وزارة الداخلية.