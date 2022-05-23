قبل النوم.. مراجعة ليلة الامتحان فى الرياضيات للصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، غدا الإثنين، امتحان نهاية العام الدراسى 2021-2022، فى مادة الرياضيات، ويبدأ طلاب الفترة الصباحية الامتحان ورقيا عند الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة التاسعة، وبعد فترة راحة مدتها 15 دقيقة، يؤدون الامتحان الإلكترونى على أجهزة "التابلت" من 9:15 وحتى 11:15 ظهرا.

أما طلاب الفترة المسائية فيبدأون الامتحان ورقيا عند الساعة 12:15 وحتى 1:15 ظهرا، وبعد فترة راحة مدتها 15 دقيقة، يؤدون الامتحان الإلكترونى من 1:30 إلى 3:30 عصرا.

ولمشاهدة حلقة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الرياضيات "عربى" للصف الأول الثانوى، اضغط على هذا .

ولمشاهدة حلقة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الرياضيات "لغات" للصف الأول الثانوى، اضغط على هذا .

وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى، يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجارى، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.

وبشكل يومى، تنشر منصة البث المباشر التابعة للوزارة، مراجعة ليلة الامتحان فى مختلف المواد للصفين الأول والثانى الثانوى.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، ويجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

حظر اصطحاب الكتب

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.