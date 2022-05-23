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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699389/بإطلالة-فضية-ريا-أبي-راشد-وياسمين-صبري-يخطفان-الأنظار-بمهرجان-كان-السينمائي-صور

خطفت كلا من الفنانة المصرية ياسمين صبري والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الأنظار بإطلالتهما من حفل كان السينمائي 2022.

تحيا مصريستعرض إطلالات ياسمين صبري وريا أبي راشد بمهرجان كان السينمائي.

ياسمين صبري بمهرجان كان

أطلت صبري بفستان طويل فضي اللون مكشوف الجانبين دون أكمام مع تسريحة شعر منسدلة وهو نفس اللون الذي اعتمدته ريا أبي راشد لكنه مكشوف من عند منطقة الصدر.

تهتم “رايا أبى راشد” بالموضة وحضور المهرجانات الفنية كما تعشق الظهور على أغلفة مجلات الموضة التى تهتم بالأناقة والجمال ولديها القدرة على جذب الكاميرا لها من خلال أناقتها واستعراضها لأحدث الفساتين المواكبة للموضة.

وتحرص الإعلامية اللبنانية على متابعة أحدث صيحات الموضة وأختيار الإطلالات والملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها وذوقها الرفيع في أختيار الملابس

انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

كان خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تصدر محركات البحث على وسائل التواصلالاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة وسات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري.

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعدحوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلنعن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقدالقران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرصالسعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".