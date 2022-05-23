وزير التعليم ينشر صورا لأغلفة «مجلدات المفاهيم» للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" المقرر نشرها إلكترونيا، يوم الخميس المقبل 26 مايو 2022، لطلاب الصف الثالث الثانوى.





وأوضح شوقى، فى منشوره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه النسخ الرقمية تغطى المناهج بأكملها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات، وهى نفس النسخ التى سيتم طباعتها وإتاحتها للطلاب أثناء الامتحانات.

وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية، أن هذه المجلدات لا تغطى "المفاهيم المرتبطة بأسئلة الامتحانات فقط، بل تغطى كل أجزاء المناهج، ما يعنى أنه لا يمكن للطلاب الاستعانة بها فى التنبؤ بأسئلة الامتحانات".

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى منشور سابق له، أعلن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم، رقميا، لطلاب الثانوية العامة، الأول لطلاب "علمى علوم"، والثانى لطلاب "علمى رياضة"، والثالث لطلاب "الشعبة الأدبية"، على أن يتم إتاحة هذه المجلدات بصورتين PDF وEbook، كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو، وتستمر حتى الخميس الموافق 21 يوليو 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم، طباعة "كتيبات مفاهيم"، تتضمن كل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة من: مفاهيم، خرائط، قوانين، صور، وغير ذلك، من أجزاء المناهج التى تغنى الطالب عن الحفظ، وتفرغه للتركيز فى مخرجات التعلم، وبما يحقق نظام الـOpen book، الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم منذ تطبيق نظام التقييم المعدل فى المرحلة الثانوية عام 2018-2019، ليعتمد على قياس مهارات الفهم ومهارات التفكير العليا لدى الطلاب بدلا من قياس مهارات الحفظ والاسترجاع.

وبناء على وجود هذه الكتيبات أو المجلدات، حظرت الوزارة على الطلاب حيازة جهاز "التابلت" أو أى مصادرة ورقية للمعرفة أثناء تواجدهم داخل اللجان الامتحانية، فى محاولة منها للسيطرة على حيل الغش، ولتسهيل الأمر على الطلاب.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ورقيا بنظام الـ"بابل شيت" بالكامل، كما يتم تصحيحها إلكترونيا.