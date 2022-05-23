محافظ الإسكندرية يعلن بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عن بدء حملة "طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا" بالمجان والتى تنظمها مديرية الصحة بالإسكندرية، برعاية وزارة الصحة والسكان، والتى تستهدف استكمال تطعيم 4.2 مليون مواطن سكندرى، وزوارها ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر.





ووجه المحافظ مسؤولى مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة بشكل يومى، والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات فورًا.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية ضد فيروس كورونا، وأهمية أخذ التطعيم خصوصًا فى القرى والأماكن النائية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وإزالة أى تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة التى تأتى فى إطار رؤية الدولة لتوفير صحة وحياة أفضل للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، أنه من المقرر استمرار الحملة حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 ، حيث سيتم التطعيم من خلال 995 فريق ثابت ومتحرك بجميع الوحدات الصحية والميادين الكبرى ومحطات السكك الحديدية والمنتزهات الأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين علاوة على 2500 فرق توعوية تجوب المنازل لترشد المواطنين المقمين إلى أقرب مكان تلقى الخدمة.

وأضاف أن جميع أنواع الطعوم متوفرة خلال الحملة بالمجان، ويتم خلال الحملة معرفة موقف المواطن من تلقى التطعيم من خلال الرقم القومى للمواطن، ثم يتم إعطاؤه الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية حسب الأحوال.

وأشار إلى أنه لا حاجة لتقديم شهادة بما تم من تطعيمات كما لا يستلزم التسجيل أو وصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم، وأكد أنه سيتم خلال الحملة حل أى مشاكل تتعلق بالتسجيل الإلكترونى التى تعرض لها بعض المواطنين.