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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /699403/الأمانة-العامة-لمستقبل-وطن-تعقد-اجتماعا-تنظيميا-بالبحر-الأحمر

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، اجتماعا تنظيميًا لمحافظة البحر الأحمر.

دوت الخليج

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

كانت قد استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم السبت، اجتماعا تنظيميًا لمحافظة جنوب سيناء.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.