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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /699401/الأوقاف-لقاءات-مفتوحة-لكبار-العلماء-والمثقفين-مع-الشباب-بالمحافظات-لبناء-الوعي

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والمثقفين بالشباب في لقاءات مفتوحة تنظمها الوزارة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية قريبا.

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وأوضح وزير الأوقاف في منشور له على صفحته بتويتر، أن هذه اللقاءات هدفها بناء وعي ديني ووطني مستنير في مختلف المجالات.

أكدت وزرة الأوقاف، أنها تعمل على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، لدوره في بناء الوعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من أهم الأنشطة التفاعلية بالمساجد ما يلي:

1. التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين .

2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3. تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" .

4. انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال .

5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء المقبل.

6. عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7. التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8. التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير.

منحة الماجستير للأئمة والواعظات

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم في المنحة بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، والجامعات المصرية التي تم توقيع عددًا من البروتوكولات معها، حيث أكدت الوزارة أن المنحة ستكون مناصفة بين الأوقاف ومعهد الدراسات الإسلامي والجامعات المصرية، في إطار التسهيل على الباحث وعدم إلزامه بأي مصاريف مالية للمنحة طوال فترة الدراسة، بشرط أن يستمر الباحث في دراسته دون انقطاع أو رسوب أو الغياب في أي من السنوات الدراسية، وفي حالة حدوث أي منهم يتحمل الباحث مصاريف دراسته في الأعوام التالية.

قبول الطلاب العاملين بالأوقاف لدراسة الماجستير بمنحة مفتوحة

وكانت وزارة الأوقاف، جددت بروتوكول التعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية في يناير 2018، حيث استفاد منه نحو 4000 باحث من الأئمة والعاملين بالأوقاف، منهم 1500 من الأئمة وعاملي الأوقاف بمنحة شاملة دون تحمل أي نفقات، وتخفيض 25% لـ2500 باحث من الأئمة والعاملين بالأوقاف.

ووقع البروتوكول المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والذي على قبول الطلاب من العاملين بوزارة الأوقاف لدراسة دبلوم الماجستير بالمعهد منحة مفتوحة من وزارة الأوقاف، والمعهد للأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف، ولا يتحمل الباحث أي تكلفة نقدية.