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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /699400/قرارات-وزارية-بمعاقبة-عدد-من-الشركات-المخالفة-لقانون-البوابة-المصرية-للعمرة

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، أصدرت الوزارة عدداً من القرارات الوزارية بمعاقبة ٩ شركات سياحية قامت بتنظيم رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

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ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة أنه هذه الجزاءات تضمنت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين آخرين، وإيقاف 5 شركات إيقاف كلي لمدة عام وذلك نظراً لقيامهم بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة مما يعد تحايلاً وضياعاً لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة.

وأكدت الأستاذة سامية سامي على أن جميع الأهداف التي تسعى البوابة المصرية للعمرة في تحقيقها تصب في صالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية معاً، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بكافة الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.

بعد الفوز بقرعة حج الجمعيات الأهلية.. تعرف على رسوم الاشتراك وفنادق الإقامة

على جانب آخر، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال عرض تقديمي لها من داخل مسرح الوزارة لإعلان الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022، كيفية سداد قيمة رسوم الاشتراك برحلة حج الجميعات 2022.

أشارت الوزارة أنه يتم قبول السداد من الحجاج الفائزين بالقرعة وفقًا للأسعار التي سوف يتم إعلانها اعتبارًا من الإثنين الموافق 23 -5 -2022، وذلك بأحد البنوك الحكومية (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة)، أو من خلال البريد المصري عن طريق الرقم القومي للحاج، على أن يتم التنبيه على جميع الحجاج بالسداد النقدي فقط وعدم إجراء التحويلات البنكية، بحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلان القرعة، وتصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيًا في حالة عدم سداد العضو الأساسي خلال المدة المحددة.

وعرضت وزارة التضامن صورًا لفنادق الإقامة التي تم اختيارها لإقامة حجاج بيت الله، وهي:

1- فندق مكة المكرمة.. إعمار جراند (الإيمان جراند سابقًا)، وهو فندق يتميز بخدمة 4 نجوم.

2- فنادق المدينة المنورة.. فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية الشمالية - تبعد عن الحرم النبوي مسافة أقل من 300 متر - تسكين الفنادق ثلاثي ورباعي.

وسائل نقل الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية - الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) موديلات 2020.

الشهادات اللازمة لاستخراج التأشيرة بعد الفوز بالقرعة حددت الوزارة عدة مستندات يجب توافرها في حالة الفوز بقرعة حج الجمعيات وهي:

1- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا قبل ذلك.

2- استخراج شهادة QR-Code تثبت الحصول على لقاح كورونا.

3- تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

4- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات التالية: «لقاح الانفلونزا الموسمية - واللقاح المناعي - لقاح الحمى».

5- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.

6- تقرير طبي معتمد ومختوم ( صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد وكلى- أشعة عادية على الصدر» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

7- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11- 5- 2022 - عدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء - فيش مميكن - بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.