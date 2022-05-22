نقل الشاعر سمير عبد الباقى للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:24 مساءً - تعرض الشاعر سمير عبد الباقي لأزمة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمعهد ناصر.

وسمير عبد الباقى مواليد 15 مارس 1939 و هو من أبرز شعراء العامية في مصر. له أربعين ديوانا بالعامية والفصحى منها 6 للأطفال ، وحصل على جائزة التفوق.

ومما قيل عن سمير عبد الباقي أنه جسّد صوتا شعريا منفردا طوال ما يزيد على نصف قرن. وحمل الأراجوز في شعره وفي مشروعه الثقافي وأصبح الأراجوز معه نموذجا ورمزا ثقافيا خرج من العروض ليتنقل في ألوان أدبية أخرى، يحمل ذات الرسالة من النقد ومحاولة الإصلاح.