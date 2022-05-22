تعليم القاهرة : ضبط 7 حالات غش إلكترونى بامتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وقال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات فى بيانه، اليوم الأحد، إنه تم رصد 7 حالات غش إلكترونى بينها حالة لـ "معلم" كالتالى:

أولا:

يوم السبت 21 مايو 2022، بينما كان طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية، تم رصد 4 حالات غش، 3 منها لطلاب وواحدة لمعلم:

- حالتى غش فى إدارة البساتين التعليمية "طالبين"

- حالة غش بإدارة وسط القاهرة "طالب"

- حالة بإدارة النزهة لمعلمة صور ورقة امتحان اللغة العربية باستخدام جهاز المحمول ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

ثانيا:

يوم الأحد 22 مايو 2022، بينما كان الطلاب يؤدون امتحانى الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، تم اكتشاف 3 حالات غش بالموبايل كالتالى:

- حالة بإدارة البساتين التعليمية

- حالة بإدارة دار السلام

- حالة بإدارة الوايلى

اتخاذ الإجراءات القانونية

بدوره، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحالات المذكورة، وجارٍ التحيقق لتوقيع العقوبات وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

وشدد عطية، أن وزارة التربية والتعليم نبهت على عدم حيازة المحمول داخل اللجان نهائيا سواء للطالب أو الملاحظ، كما شددت على المسؤولين على محاربة الغش فى إطار سياسة الدولة التى تهدف إلى مكافحة الغش فى الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل التى تساعد عليه، وتغليظ عقوبة من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأى وسيلة.

ولفت عطية، إلى أن العقوبة التى تنتظر الطلاب الذين جرى رصدهم تتراوح بين إلغاء مادة أو جميع المواد حسب كل حالة، مشددا على تطبيق العقوبات بكل حزم فى جميع الامتحانات لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وداعيا الطلاب للاعتبار بزملائهم الذين فقدوا السنة الدراسية بسبب الغش.

امتحانات من داخل المنهج

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022، للشهادة الإعدادية بالقاهرة، أمس السبت، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 26 مايو 2022، وتقدم نحو 19 ألفا و500 طالبا وطالبة للامتحان على مستوى الإدارات التعليمية الــ 33 فى المحافظة، داخل 781 لجنة سير امتحان.

وعن امتحان اللغة العربية، قال محمد عطية، إن غرفة عميلات المديرية لم تتلق أى شكاوى، مشيرا إلى أن الامتحان كان عبارة عن ورقة واحدة منسقة تضم جميع الأسئلة بخط واضح، وجاءت الأسئلة واضحة وشاملة جميع أجزاء المنهج، ومرتبة ومتنوعة، تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارات العليا لدى الطلاب، كما تتنوع بين الأسئلة المقالية والموضوعية المصممة لقياس مستويات المعرفة المختلفة، وتناسب الوقت المحدد للإجابة (ساعتين ونصف) والمراجعة كذلك.

الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

فيما، قال عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، إن امتحان اللغة العربية كان فى مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط فى سؤال النحو، والتى كانت يمكن وصفها بالصعبة وتحتاج إلى تفكير، أما بالنسبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، فكذلك جاء فى ورقة واحدة منسقة بخط واضح وطباعة جيدة، والأسئلة شاملة جميع أجزاء المنهج وتقيس مستويات المعرفة المختلفة لدى الطلاب، وتناسب الوقت المخصص للإجابة وتسمح بالمراجعة (ساعتين).

ولم يشكو الطلاب من امتحان الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن جميع أسئلته من داخل الكتاب المدرسى، وفيما يتعلق بالتربية الدينية، فجاء الامتحان أيضا من داخل المنهج، والأسئلة تقيس مستويات المعرفة المختلفة لدى الطلاب وتناسب الوقت المخصص للإجابة (ساعة ونصف).

توفير المناخ المناسب للطلاب

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع المسؤولين بتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة، ومراجعة جميع المدارس المقرر إقامة الامتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها، مع إقامة غرفة عمليات داخل كل إدارة تعليمية، تكون متصلة مع غرفة العمليات المركزية فى المديرية وغرفة عمليات محافظة القاهرة، للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أى شكاوى وحل المشكلات.

كما وجه باتباع آليات عملية تصحيح الأوراق الامتحانية يوما بيوم، فى ضوء التعليمات التى يتلقاها موجهى عموم المواد الدراسية الأساسية خلال الاجتماع اليومى بديوان المديرية بعد انتهاء الامتحان، لتوحيد معايير التصحيح على مستوى المحافظة وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.