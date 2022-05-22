شباب الدبلوماسية الهولندية فى زيارة لمركز الأزهر العالمى للفتوى (صور)

جدة - نرمين السيد - تعرف الوفد أثناء الزيارة عن قرب على أقسام المركز المتنوعة، ووحداته العاملة، مثل وحدة لم الشمل، ووحدة بيان لمواجهة الفكر اللادينى، كما زار قسم فتاوى النساء وتعرف على آليات عمله وأهدافه.

كما اطلع الوفد على جهود المركز فى مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه من خلال دوره الدعوى، والتوعوى، والاجتماعى، الذى يقوم به من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية.

رافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدى - المدير التنفيذى للمركز، وطرح الوفد عددًا من الأسئلة حول آلية عمل المركز، وأبرز القضايا والظواهر التى يعالجها.