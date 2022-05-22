الوطنية للصحافة تعلن نتيجة تحقيقها فى وفاة الصحفى عماد الفقى

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا بنتيجة التحقيق الإدارى والمالى الذى أجرته الهيئة بواسطة لجنة ضمت عناصر صحفية وقانونية ومالية وإدارية تحت اشراف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الهيئة فيما أثير حول واقعة تضطهاد المرحوم عماد الفقى الصحفى بجريدة الأهرام وحرمانه من الحوافز والمستحقات المالية.





وأكد بيان الهيئة أنها بادرت الى إجراء التحقيقات التى تضمنت استدعاء المسئولين بمؤسسة الأهرام بقطاعات إدارة التحرير والشئون المالية وشئون العاملين الحاليين والسابقين ، بالإضافة الى مدير عام المؤسسة والتحقيق معهم فى ضوء ملابسات الواقعة والمذكرة المقدمة من الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام.

وبعد فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة بالمرحوم ، وسماع أقوال المسئولين ، تبين للجنة التحقيق ما يلى :-

أولا : أن المرحوم عماد الفقى حصل على الحوافز السنوية كاملة ، دون أية خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة ، حيث كان آخرها الحوافز التى تم صرفها له فى فبراير 2022.

ثانيا : فيما يتعلق بالأبناط الشهرية ، فقد تبين للجنة أنه لم يخصم منه أبناط على مدار السنوات الأربع الأخيرة ، باستثناء ثلاث مرات ، جاءت كالتالى :

• شهرى سبتمبر وأكتوبر 2019.

• شهر فبراير 2020.

وذلك طبقا لضوابط ولوائح المؤسسة المنظمة لذلك، شأنه فى ذلك شأن أقرانه.

ثالثا : فيما يتعلق بالترقيات ، فقد ثبت للجنة أن آخر ترقية حصل عليها الراحل هى نائب مدير تحرير عام 2012 ، وفقا لما هو ثابت من ملف خدمته ، مثله مثل زملاء آخرين.

وأشارت الهيئة فى بيانها الى أن مبادرتها لإجراء التحقيقات المشار اليها استهدفت بيان الحقيقة للأسرة الصحفية والرأى العام وردا على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعى من شائعات.

والهيئة تؤكد حرصها على توافر المناخ الصحى للصحافة والصحفيين كى تؤدى الصحف القومية دورها المنوط بها فى توعية الرأى العام وعدم انجراره وراء الشائعات.